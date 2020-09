Tweet on Twitter

Los Leones Negros lograron un valiosísimo triunfo 3-1 en su visita a los Coyotes en el arranque de la jornada 5 de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, aunque poco a poco los Leones Negros demostraban que iban por todo y al 24 lograron tomar ventaja con anotación de Arturo Ortiz que no perdonó el 0-1, los Coyotes buscaron reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 6 minutos cuando Brian Lozano apareció de cabeza para poner el empate para Coyotes, sin embargo 6 minutos después en un tiro libre Carlos Baltazar le devolvió la ventaja a los Leones Negros, Tlaxcala adelantó lineas, pero al 66 Daniel Amador, que acababa de ingresar, puso el 1-3, Coyotes se volcó al ataque, pero ya no hubo más.

Con esta victoria los Leones Negros arribaron a 9 puntos escalando al cuarto puesto, mientras que Coyotes se estancó en 6 unidades en el octavo lugar. En actividad de la jornada 6 de la Liga de Expansión, Tlaxcala visitará a Venados el próximo miércoles, mientras que la U de G recibirá a Pumas Tabasco el domingo 27. Coyotes 1-3 Leones Negros.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Coyotes vs Leones Negros 1-3 Jornada 5 Liga de Expansión Apertura 2020