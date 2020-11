Costa Rica vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2020

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de este viernes 13 de noviembre siguiendo con la Fecha FIFA, donde Costa Rica vuelve a la actividad con la misión de seguir preparándose en este cierre de año, pero tendrán que medirse a Qatar que querrá aprovechar al máximo este duelo ahora que estamos cada vez más cerca de su Mundial.

Hora y Canal Costa Rica vs Qatar

Sede: PROfertil ARENA, Hartberg, Austria

Hora: 6:00 pm de Austria. 11:00 am de San José. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica

Costa Rica vs Qatar en VIVO

La selección de Costa Rica estará disputando su último partido del año con la misión de no irse con cuatro derrotas en igual número de partidos en este 2020 que ha sido muy difícil para ellos.

El pasado mes de octubre, los Ticos recibieron a Panamá en un par de ocasiones y en los dos partidos terminaron cayendo con idéntico 1-0 dejando muchas dudas.

Por su parte, Qatar se encuentra en plena fase de preparación de cara a todo lo que se viene en 2021 y en el 2022 donde será anfitrión del Mundial con el objetivo de ser protagonista.

Los Asiáticos también tuvieron actividad por última vez en octubre cuando dejaron muchas dudas al ser aplastados 5-1 por Ghana, por lo que quieren cumplir con un buen cierre de año.

Tanto Costa Rica como Qatar saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria ya que ambos la pasaron mal en octubre y en esta última concentración querrán cumplir, más allá de que el resultado podría pasar a segundo término ya que lo primordial es seguir afinando detalles rumbo al 2021. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Qatar.

