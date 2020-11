Panamá vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2020

Abrimos la actividad de este viernes 13 de noviembre con un gran partido donde Panamá intentará demostrar que está de vuelta para competir ante cualquier rival, tendrá una dura prueba ante Japón que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del UPC-Arena.

Hora y Canal Panamá vs Japón

Sede: UPC-Arena, Graz, Austria

Hora: 3:15 pm de Austria. 8:15 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. 9:15 am de Panamá. 6:15 am PT / 9:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: RPCTV y TVMax en Panamá.

Panamá vs Japón en VIVO

La selección de Panamá vuelve a la actividad tras un par de partidos ante Costa Rica el pasado mes de octubre donde sumaron idéntico triunfo de 1-0, por lo que en esta gira por Europa saben que es una oportunidad de demostrar que volverán a ser competitivos.

Los Canaleros se preparan para lo que vendrá en el 2021 con la Copa Oro y el arranque de las Eliminatorias Mundialistas, está en un cambio generacional y cada duelo es vital para ellos.

Por su parte, Japón también vuelve a la acción tras disputar un par de partidos en octubre donde igualaron 0-0 ante Camerún y lograron vencer 1-0 a Costa de Marfil, por lo que intentará cerrar el año con el pie derecho con este duelo y ante México el próximo martes.

Los Nipones también están buscando algunos jugadores jóvenes pensando en el Mundial 2022, ellos también tendrán un 2021 competido donde, además de todo, serán anfitriones de los Juegos Olímpicos.

Tanto Panamá como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza y seguir su preparación de cara a lo que viene, el triunfo sería importante por el aspecto anímico, pero lo principal será que sus entrenadores vayan tomando ritmo con su equipo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Japón.

