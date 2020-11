Mike Tyson vs Roy Jones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Los ex campeones mundiales de boxeo Mike Tyson y Roy Jones Jr se enfrentarán en una pelea de exhibición de ocho asaltos este sábado 28 de noviembre por la noche en el Staples Center de Los Ángeles.

Es el evento principal de una cartelera única que también verá al ex escolta de la NBA Nate Robinson enfrentarse a la estrella de YouTube Jake Paul. Probablemente será más un espectáculo de entretenimiento que una noche de boxeo de élite, pero eso no quita la expectativa que ha creado el evento.

Echemos un vistazo a todos los detalles importantes para la noche de la pelea en L.A. A continuación, un vistazo más de cerca a qué esperar del evento principal y una predicción de quién se irá con la victoria.

Hora y Canal Tyson vs Jones

Sede: Staples Center, Los Ángeles, California

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 p.m en México.

Canal: PPV o FITE TV en Estados Unidos. ESPN en México y Latinoamérica.

Mike Tyson vs Roy Jones en VIVO

Es difícil saber qué esperar el sábado por la noche. La Comisión Atlética del Estado de California, que aprobó la pelea, la ha tratado como una exhibición ligeramente competitiva con ocho rounds de dos minutos, lo que provocó la ira de ambos peleadores.

“No estoy nada feliz. Eso es para las mujeres”, dijo Jones a los periodistas en octubre. “¿Por qué hacemos rounds de dos minutos?”

Tyson agregó: “¿No es una pelea real? Es Mike Tyson contra Roy Jones. Vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que necesitas saber”.

También hubo una sugerencia de que la pelea no se puntuaría y no se declararía ningún ganador, pero el copropietario de la emisora ​​de peleas Triller dijo que la pelea se puntuará y tendrá un ganador, aunque no oficial. Según Joe Otterson de Variety (h / t Yahoo Sports), “el Consejo Mundial de Boxeo tendrá tres ex campeones viendo la pelea de forma remota y declararán un ganador no oficial si la pelea llega a la distancia”.

Existe la posibilidad de que esto comience como una sesión de sparring glorificada, pero evolucione a una batalla más contundente una vez que los golpes comienzan a volar y la adrenalina comienza a fluir.

Tyson ve la pelea como un campo de pruebas. El nativo de la ciudad de Nueva York de 54 años quiere demostrar que todavía puede estar a la altura del apodo, “El hombre más malo del planeta”, y potencialmente preparar el escenario para más exhibiciones de alto perfil en el futuro.

“No lo sé. Podría hacer esto por un tiempo. Veamos esto”, le dijo Tyson a Peter Rosenberg de ESPN. “Sería maravilloso si pudiéramos hacer esto en todo el mundo y luchar contra el mejor luchador de ese país, exhibiciones con este tipo en ese país, exhibiciones en todo el mundo. ¿No sería genial?”

Fue el peleador más dominante del mundo en su apogeo, pero su última pelea fue en junio de 2005, y no ha registrado una victoria desde que noqueó a Clifford Etienne en febrero de 2003.

Jones estaba en el ring en febrero de 2018, cuando logró una victoria sobre Scott Sigmon por decisión unánime.

Esa es la mayor ventaja del ex campeón de cuatro divisiones de cara a la pelea. Desde el punto de vista de la preparación, debería haber sido mucho más fácil para él volver a la verdadera forma. También es tres años menor que Iron Mike.

Tyson se ha sentido como el peleador más motivado durante la preparación y se ha abierto camino en una forma excelente para su regreso al centro de atención del boxeo.

Puede que no resulte en un nocaut aplastante como el que solía dar durante las décadas de 1980 y 1990, pero debería ser suficiente para superar a Jones el sábado por la noche.

Predicción: Tyson por decisión