El Barcelona dio una de sus mejores exhibiciones del campeonato al vencer 3-2 al Athletic Bilbao en San Mamés por duelo pendiente de la jornada 2 en la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó de gran manera para el Athletic Bilbao que logró tomar ventaja apenas a los 3 minutos con un contragolpe que Iñaki Williams no perdonó, tras eso dominaban a un Barcelona que no reaccionaba, pero al 14 Frenkie de Jong sacó un gran centro que Pedri mandó al fondo para el empate, tras eso los Blaugranas pasaron a dominar el duelo, aunque les costaba estar finos en el último toque, hasta que al 38 Pedri apareció de nueva cuenta ahora con un gran pase a Leo Messi que puso el 1-2 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo el Barcelona seguía dominando, al 58 Leo Messi reventó el poste con gran disparo, apenas 4 minutos después Griezmann asistió al argentino que ahora si la mandó al fondo para el 1-3, al 71 La Pulga volvió a reventar el poste, pero al 90 un grave error de Messi le dejó la pelota a Iker Muniain que no perdonó el 2-3, pero ya no llegó el empate.

Con esta victoria el Barcelona se colocó en la tercera posición con 31 puntos, mientras que Athletic Bilbao se estancó en 21 unidades en el noveno puesto. Los Blaugranas visitarán al Granada el sábado en la jornada 18 de LaLiga. Athletic Bilbao 2-3 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Athletic Bilbao vs Barcelona 2-3 Liga Española 2020-2021