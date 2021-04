Boca Juniors cumplió en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 al vencer 1-0 a The Strongest en Bolivia.

El partido arrancó de gran manera para el Boca Juniors ya que apenas a los 7 minutos Alemendra asistió a Sebastián Villa que ponía el 0-1, tras eso The Strongest buscaba ir al frente, al 17 Willie aparecía de cabeza con peligro, el Tigre era mejor, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Marteli y Villa estuvieron cerca de liquidar por Boca Juniors, con el pasar de los minutos The Strongest se fue al ataque, apretaban, sin embargo el gol del empate no llegó.

Así, el Boca Juniors sumó sus primeros puntos dejando a The Strongest en blanco en esta primera fecha. En la jornada 2 de la Copa Libertadores, los Xeneizes recibirán a Santos el próximo martes. The Strongest 0-1 Boca Juniors.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles The Strongest vs Boca Juniors 0-1 Copa Libertadores 2021