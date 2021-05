Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Boca Juniors cumplió en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 al vencer de manera contundente 3-0 a The Strongest en La Bombonera.

Desde el arranque del partido el Boca Juniors tomó las riendas ya que apenas a los 3 minutos Agustín Almendra los puso al frente, tras eso The Strongest buscaba reaccionar, pero al 44 Sebastián Villa ponía el 2-0 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo, a los 11 minutos un autogol de Gabriel Valverde ponía el 3-0 que liquidaba el partido, tras eso hubo poco que hacer para The Strongest que, aunque intentó, no pudo anotar.

Con esta victoria Boca Juniors arribó a 10 puntos firmando su clasificación como segundo del Grupo C por detrás del Barcelona de Guayaquil que venció 3-1 a Santos, mientras los Tigres quedaron eliminados. Boca Juniors 3-0 The Strongest.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Boca Juniors vs The Strongest 3-0 Copa Libertadores 2021