España vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este jueves 29 de julio siguiendo con la jornada 2 del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, cuando España busque dar un golpe de autoridad que los ponga en la fase final, sin embargo tendrán un duelo sumamente duro ante Argentina que saldrá decidido a sorprender en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal España vs Argentina

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 pm de España. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports y TV Pública en Argentina. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España.

España vs Argentina en VIVO

La selección de España es considerada una de las grandes favoritas para llevarse medallas, incluso pelearán por el Oro tras las dudas que dejaron Estados Unidos, sin embargo todavía queda un largo camino.

¡TREMENDO DUELO! 🎌🆚🇪🇸 🏀



A pesar de que Japón hizo el intento de remontar, España demuestra el buen nivel de sus jugadores y se lleva la victoria en su debut en #Tokyo2020#VamosConTokyo

VIDEO📹⬇️https://t.co/ONlGvFoanK pic.twitter.com/pamF4wh6Y6 — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 26, 2021

La Roja cumplió en su debut donde se midió a Japón, el anfitrión, logrando vencerlos 88-77 con 20 puntos de Ricky Rubio.

Por su parte, Argentina siempre es una selección de cuidado, sin embargo si quieren pelear por la clasificación deben mejorar.

#Tokyo2020

Dura derrota de Argentina en el debut 100-118 ante Eslovenia. Pese a la derrota Luis Scola tuvo una buena labor ofensiva con estos números:



23 puntos(9-14 2PT)

4 rebotes

1 tapa

1 asistencia



pic.twitter.com/YZKw1X9Jdn — TresMasUno (@TresMasUno_) July 26, 2021

La Albiceleste tuvo un amargo debut el pasado domingo cuando se midieron a Eslovenia siendo superados 118-100 a pesar de los 23 puntos de Luis Scola.

Tanto España como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren llevarse el triunfo que les permita dar un gran paso en la pelea por la clasificación, no hay margen de error. En los pronósticos La Roja es ligero favorito, pero sabemos de la calidad y corazón de la Albiceleste que va con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. España vs Argentina.

