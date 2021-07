Estados Unidos vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Se cierra la actividad de la jornada 3 del voleibol femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 29 de julio con un gran duelo donde Estados Unidos buscará imponer su jerarquía y quedarse con la victoria cuando se midan a Turquía que intentará dar la campanada en el Ariake Arena.

Hora y Canal Estados Unidos vs Turquía

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:45 pm de Japón. 7:45 am de México. 5:45 am PT / 8:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Turquía en VIVO

La selección de Estados Unidos ha cumplido en el arranque de la competencia ganando los dos partidos que ha disputado, por lo que intentará seguir con esa buena inercia demostrando que es la máxima favorita al Oro.

Las Norteamericanas vienen de una buena victoria el pasado domingo cuando se midieron a China logrando vencer con un contundente 3-0 con parciales 29-27, 25-22 y 25-21.

Por su parte, Turquía ha tenido una buena participación hasta ahora al sumar una victoria y una derrota, sin embargo saben que necesitan apretar si quieren clasificar.

Las Turcas vienen de una vienen de una dura derrota el pasado martes cuando se midieron a Italia en un duelo en el que compitieron ganando el segundo set, pero terminaron cayendo 3-1.

Tanto Estados Unidos como Turquía saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos. En los pronósticos las Norteamericanas son amplias favoritas, pero no deben confiarse de unas Turcas que van por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Turquía.

