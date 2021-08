Marcha 20 km Femenil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Alegna González, Glenda Morejón, Ilse Guerrero, Mirna Ortíz Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Este viernes 6 de agosto continua la actividad de la Marcha ahora con los 20 kilómetros Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde la competencia se espera muy cerrada con las japonesas y chinas buscando la Medalla de Oro, mientras que la armada latina intentando colarse al podio en el Parque Odori de Sapporo.

Hora y Canal Marcha 20 km Femenil

Sede: Parque Odori de Sapporo, Tokio, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 1:30 am de Guatemala y Centroamérica. 2:30 am de México, Colombia y Ecuador. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Marcha 20 km Femenil EN VIVO

Serán 58 las marchistas que estarán peleando por las medallas en una larga y extenuante carrera de 20 kilómetros donde se esperan condiciones muy fuertes. Las chinas Hong Liu y Jiayu Yang irán por la medalla de Oro, la esperanza local estará con Nanako Fujii, pero la competencia será muy cerrada.

La armada de México estará conformada por la joven mexicana Alegna González que se ha puesto como objetivo terminar entre las 10 mejores, Ilse Guerrero y Valeria Ortuno intentarán dar la sorpresa en la competencia peleando por quedar de media tabla hacía arriba.

En el equipo latino también habrá oportunidades de medalla, sobretodo con la ecuatoriana Glenda Morejón que tiene uno de los mejores tiempos de la temporada, encontramos igual a las peruanas Mary Andia y Leydi Guerra, así como a las competidoras de Guatemala Mayra Pérez y Mirna Ortíz. Costa Rica estará representada por Noelia Vargas, mientras Colombia tendrá a Sandra Arenas y Sandra Galvis.

Lista de Competidoras:

Así que estamos listos para disfrutar de esta gran competencia esperando buenos resultados para las latinas. Aquí los esperamos con toda la actividad, la cobertura en vivo y la transmisión online por YouTube, así como los resultados de la competencia.

