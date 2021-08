Argentina vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Hockey Femenil Juegos Olímpicos 2021

Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este viernes 6 de agosto con la disputa de la medalla de Oro en el Hockey sobre Pasto Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina intentará consolidarse como una potencia de la disciplina, sin embargo tendrán una dura prueba cuando se midan a Holanda que es la favorita en el Hockey Oi.

Hora y Canal Argentina vs Holanda

Sede: Estadio Hockey Oi, campo norte, Tokio, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México, Colombia y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Marca Claro en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Holanda en VIVO

La escuadra de Argentina vuelve a una final con el firme objetivo de quedarse con su primera medalla de Oro en la disciplina, en el 2000 y 2012 se quedaron con la plata, así que el objetivo será lo más alto del podio.

#Hockey El entrenador de #LasLeonas, @chaparetegui, habló tras la victoria argentina frente a India en #Tokyo2020. El DT dijo: "Vinimos a dar todo y lo hacemos con el corazón, y nos falta el partido más importante".



Mirá #TokioAlDía en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/Olr4DDN6oI — Televisión Pública (@TV_Publica) August 4, 2021

Las Leonas dieron un golpe de autoridad el pasado miércoles cuando se midieron a India en las semifinales logrando remontar para vencerlas 2-1 con doblete de Noel Barrionuevo.

Por su parte, Holanda es una potencia total de la disciplina, está disputando su quinta final consecutiva con saldo de 2 victorias y 2 derrotas, por lo que intentará llevarse otro oro.

Los Países Bajos dieron una muestra d su poderío en semifinales llevándose una contundente victoria 5-1 sobre la Gran Bretaña con doblete de Felice Abers y anotaciones de Marloes Keetels, Maria Verschoor y Frederique Matla.

Tanto Argentina como Holanda saben de la importancia de este partido dado que ambas llegan decididas a conseguir la ansiada medalla de Oro. En los pronósticos los Países Bajos son favoritas, sin embargo las Leonas saldrán con todo por la campanada, tienen aspiraciones reales de quedarse con el Oro. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Holanda.

Last modified: agosto 5, 2021

