Ceremonia Clausura Juegos Olímpicos 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Repetición #Tokyo2020

Ya es hora de que llegue el final oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Con un año de retraso, los Juegos Olímpicos unieron al mundo después de que la pandemia de COVID-19 pusiera todo en pausa. Ese tema, que se integró en la ceremonia de apertura, volverá a mostrarse en la ceremonia de clausura, con los organizadores discutiendo la “idea de que cada uno de nosotros habita su propio mundo” en un concepto llamado “Mundos que compartimos”.

La ceremonia también hará la transición de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio en 2021 a los Juegos de París, que se celebrarán en 2024.

Así es como puede ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos?

Fecha: domingo 8 de agosto

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2021 se llevará a cabo el domingo 8 de agosto después de la final de waterpolo masculino, el último evento de medalla de oro celebrado en Tokio.

Hora Ceremonia de Clausura Juegos Olímpicos

Fecha: domingo 8 de agosto

Hora de inicio: 5 a.m. en Centroamérica. 6 a.m en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7 a.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 8 a.m. en Argentina, Brasil y Uruguay. 7 a.m. ET / 4 a.m. PT en Estados Unidos.

La ceremonia de clausura de los Juegos de Verano de 2021 se llevará a cabo en horario estelar en Tokio (8 p.m.), lo que significa que muchos en en el territorio americano se estará llevando acabo por la mañana debido a la diferencia de, al menos, 12 horas.

¿En qué canal será la Ceremonia de Clausura?

Canal de televisión (EE. UU.): NBC

Canal de TV (Canadá): CBC

Canal de TV (México): TUDN, Azteca 7 e ImagenTV.

Transmisión Online: Claro Sports para Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde son los próximos Juegos Olímpicos?

Juegos Olímpicos de Invierno de 2022: del 4 al 20 de febrero en Beijing, China

Juegos Olímpicos de Verano de 2024: 26 de julio – 11 de agosto en París, Francia

Los fanáticos de los Juegos Olímpicos no tendrán que esperar demasiado para que se celebren los próximos juegos. Los juegos de invierno, que se celebrarán en Beijing, están a la vuelta de la esquina con la ceremonia de apertura de los juegos programada para el 4 de febrero y hasta el 20 de febrero.

Incluso la espera hasta los próximos juegos de verano no tomará demasiado tiempo, ya que los fanáticos solo tendrán tres años hasta que muchos de los mismos atletas olímpicos de los Juegos de Tokio de 2021 viajen a París, Francia.

Last modified: agosto 7, 2021

Etiquetas: Canal Clausura Juegos Olímpicos 2021