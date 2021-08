[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Brasil vs España 2-1 Medalla de Oro Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Brasil se convirtió en bicampeón Olímpico al vencer 2-1 a España en tiempos extra en la final del Fútbol de los Juegos Olímpicos 2021.

El primer tiempo transcurrió de manera muy cerrada, no había claridad, al 16 Asensio mandó un centro preciso que Mikel Oyarzabal bajó de cabeza a Dani Olmo que estuvo cerca de definir, 2 minutos después Richarlison respondía por Brasil, el mismo Richarlison estuvo cerca al 24, la gran oportunidad de tomar ventaja fue para la Canarinha cuando se marcó un penal sobre Cunha, sin embargo Richarlison la voló de manera increíble, parecía que nos iríamos al descanso sin goles, pero al 45+2 apareció Matheus Cunha para poner el 1-0.

Para el segundo tiempo a los 2 minutos Oyarzabal estuvo cerca de empatar pero en posición adelantada, al 51 Richarlison apareció con remate al poste, España intentaba adelantar lineas y al 61 Óscar Gil mandó un centro que Mikel Oyarzabal definió de volea para el 1-1, Anthony estuvo cerca al 63, la Furia Roja cerraba mejor y al 84 Óscar Gil reventaba el poste, 3 minutos después Bryan Gil también sacaba remate al travesaño, así concluyeron los 90 minutos regulares.

Para el primer tiempo extra Brasil se veía mejor, intentaba adelantar lineas mientras España esperaba para mantener el empate a uno tras los primeros 15 minutos adicionales. Para el segundo tiempo extra el duelo se mantenía cerrado, no había mucho que contar, pero en un tiro de esquina de España apareció Anthony para robar la pelota y servir a Malcom que no perdonó el mano a mano para el 2-1, eso obligó a la Furia Roja a irse con todo, pero el empate no llegó.

¡GOOOOOOOOL! ¡YA LO GANA BRASIL! ⚽🔥



Con una gran definición de Cunha, la verdeamarela se va al DESCANSO con la ventaja en el marcador



🇧🇷 1️⃣-0️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/i6d3UU0RoV — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

¡TRAVESAÑOOOO! ¡ESPAÑA SE VUELVE A SALVAR! 🤯⚽



Richarlison se queda cerca de marcar el segundo de Brasil, pero el poste le da vida a los europeos



🇧🇷 1️⃣-0️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/cS17kufjyJ — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

¡GOLAZOOOOOO! ¡LA FURIA ROJA LO EMPATA! 🤯🔥



Mikel Oyarzabal culmina una gran jugada en equipo y rompe el cero para España



🇧🇷 1️⃣-1️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/qg6GUNqDey — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

¡TRAVESAÑOOOO! ¡ESPAÑA CERCA DEL SEGUNDO! 🤯



Un tiro centro que sorprende al portero brasileño y por poco termina en el segundo para los europeos



🇧🇷 1️⃣-1️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/QX80KRtzKo — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

¡SE VUELVE A SALVAR BRASIL! 🔥🔥



Una vez más el poste se interpone para el segundo gol de España



🇧🇷 1️⃣-1️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/V3ZBzer5My — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

¡GOOOOOOOOL! ¡BRASIL ACARICIA EL ORO! 🤩👏



Con una descolgada a velocidad, Malcolm define frente a Unai Simón y marca el segundo gol de la verdeamerela



🇧🇷 2️⃣-1️⃣ 🇪🇸#VamosConTokyo

EN VIVO: https://t.co/NWao89Fx0Y pic.twitter.com/dzRC40Smyx — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 7, 2021

Así concluyó la actividad del fútbol en Tokio, donde Brasil se quedó con la plata, España terminó con la plata y México se fue con el bronce. Brasil 2-1 España.

