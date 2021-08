Austin Trout vs Alejandro Dávila EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

Legacy Management acogerá este viernes 13 de agosto una cartelera del prestigioso Atlantis, The Palm Dubai. Esta será la primera entrega de Legacy Boxing Series de la compañía de gestión internacional que mostrará a muchos peleadores de su propio establo.

Encabezando el espectáculo estará el ex campeón mundial de la AMB, Austin Trout (33-5-1). El zurdo estadounidense está en la búsqueda de una oportunidad de convertirse en un campeón mundial, sin embargo, el mexicano Alejandro Dávila (22-2-2) buscará interrumpir los planes de Trout ya que la pareja se enfrentará durante diez rounds.

Hora y Canal Austin Trout vs Alejandro Dávila

Sede: Hotel Atlantis The Palm, Dubai

Hora: 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos. 1:00 pm de México. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: FITE.TV en Estados Unidos. Space en Latinoamérica.

Austin Trout vuelve al cuadrilátero con la misión de demostrar que se mantiene vigente tras su mala racha que lo ha alejado de las peleas que alguna vez tuvo ante rivales como Canelo Álvarez, Erislandy Lara, Jermall Charlo, Jermell Charlo y Jarrett Hurd, antes todos ellos perdió. Su último combate fue en febrero venciendo a Juan Armando García.

Del otro ladro del cuadrilátero estará el mexicano Alejandro “Pájaro” Dávila que a sus 33 años tendrá su oportunidad más grande de su carrera, nunca había salida de México, por lo que si quiere hacer algo importante este es su momento. Su último duelo fue en diciembre de 2020 venciendo a Víctor Rangel.

La actividad continuará con Anthony Sims Jr (20-1) buscando volver a la senda del triunfo después de su primera derrota en su carrera contra el Roamer Alexis Angulo (25-1) el año pasado. El Mago peleará con Hernán David Pérez (8-3) por el título de peso súper mediano intercontinental de la AMB.

El peso crucero cubano Mike Pérez (24-3-1) hace su tan esperado regreso contra Tony Salam (14-2) por el título de peso crucero intercontinental de la AMB. Pérez no ha ocultado que está ansioso por obtener otra oportunidad por un título mundial, después de haber perdido ante el rey de peso crucero Mairis Briedis por el título del CMB en 2017.

Pérez dijo: “Me encantaría tener otra oportunidad de pelear contra Mairis Briedis. Felizmente iría a su ciudad para luchar contra él de nuevo. He tenido un poco de tiempo fuera del ring, pero me he mantenido en forma gracias a Legacy. ¡Creo que puedo ser campeón mundial, necesito algo de actividad y gana y lo lograré! ”

El 0 de alguien tendrá que desaparecer cuando el talentoso Bekman Soylybayev (12-0) de Kazajstán ponga en juego su récord de invicto, listo para pelear con el artista del nocaut mexicano Ramiro Cesena (13-0, 11 KOs).

El argentino Fernando Daniel Martínez (12-0) se enfrenta a Gonzalo García Durán (18-21-2) en la división de peso supermosca en ocho asaltos. Martínez busca continuar su construcción hacia una oportunidad por el título mundial siendo clasificado en el número 5 por el CMB. Finalmente, la alemana Ramona Graeff debuta profesionalmente ante Karina Kopinska (14-38-4).

