Liga MX Torneo Apertura 2021

Necaxa logró una valiosa victoria 3-0 sobre los Pumas en la jornada 5 del Torneo Apertura 2021 en el Victoria.

El partido arrancó de manera pareja, había mucha intensidad en la cancha pero no mucha claridad, fue hasta el 35 cuando Alonso Escoboza puso al frente a Necaxa, tras eso Pumas buscó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Pumas intentaba reaccionar, pero no eran claros al ataque, Necaxa era mejor y al 72 un penal le permitió a Alejandro Zendejas firmar el 2-0, la UNAM se fue con todo, pero al 90+3 Rodrigo Aguirre liquidó con el 3-0 final.

Con esta victoria Necaxa arribó a 6 puntos dejando a los Pumas con 2 unidades en el fondo de la tabla. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, los Rayos recibirán a Juárez el domingo, mismo día en que la UNAM recibirá a Puebla. Necaxa 3-0 Pumas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Pumas 3-0 Torneo Apertura 2021

Last modified: agosto 17, 2021

