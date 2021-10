[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Mazatlán 2-1 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Necaxa dio un gran paso rumbo a la fase final del Torneo Apertura 2021 al vencer de último minuto 2-1 al Mazatlán en el Victoria.

El partido arrancó de manera movida ya que a los 8 minutos Vikonis salvaba su arco tras buen disparo de López, el Necaxa parecía más sólido al ataque, sin embargo no había muca claridad, hasta que al 38 Alejandro Zendejas apareció para poner el 1-0, Mazatlán buscó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, sin claridad en las áreas, pero un penal al 70 le permitió a Camilo Sanvezzo poner el 1-1, parecía que no habría más, pero al 90+4 Maxi Salas se vistió de héroe anotando el 2-1 desde los once pasos.

Con esta victoria Necaxa arribó a 20 puntos colocándose en la novena posición, justo por arriba de Mazatlán que también se quedó con 20 unidades.. En actividad de la jornada 17 de la Liga MX, última del rol regular, los Rayos visitarán a León el sábado, un día antes los Mazatlecos recibirán a las Chivas. Necaxa 2-1 Mazatlán.

