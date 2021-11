Artem Dalakian vs Luis ‘Nica’ Concepción EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

El peleador de presión de mano dura Luis “Nica” Concepción intentará recuperar su antiguo título de peso mosca de la AMB cuando se enfrente a Artem Dalakian en el AKKO International en Kiev, Ucrania este sábado 20 de noviembre.

Sede: AKKO International, Kiev, Ucrania

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 12:00 pm de Panamá.

Canal: ESPN en Latinoamérica. RPC en Panamá.

Es la primera vez que el campeón mundial de dos pesos pelea desde febrero de 2020 y no es una que el veterano curtido por la batalla pretenda dejar pasar.

“Esta es una oportunidad que estaba esperando”, dijo Concepción (39-8, 28 nocauts) a The Ring a través de su promotor Rogelio Espino de Promociones y Eventos del Istmo. “Es un boxeador hábil y esquivo, será un oponente duro, pero sé que con inteligencia puedo vencerlo. Estoy preparado para eso “.

El panameño de 36 años, quien ha estado entrenando en el gimnasio The Panther y también en una base militar llamada “Senafront” bajo la tutela de su entrenador Juan Mosquera, está acostumbrado a pelear fuera de casa habiendo peleado anteriormente en México, Japón, Inglaterra. , América y Australia.

“Eso no me molesta”, dijo Concepción, quien dejó su tierra natal para Ucrania el sábado. “He obtenido victorias muy importantes en casa de mis rivales”.

Concepción, quien tuvo el título de peso mosca de la AMB en 2010/11 y luego la corona de peso gallo junior de la AMB en 2016, siente que el peso mosca es su peso óptimo después de haber hecho campaña en pesos más altos.

“Me siento cómodo en esta categoría”, dijo. “Siento que tengo un golpe más fuerte y no le doy tanta ventaja a mis oponentes”.

Espino, quien ha trabajado con varios campeones mundiales durante sus 20 años de promoción, incluidos Vicente Mosquera, Jezreel Corrales y Celestino Caballero, esperaba llevar la pelea a Panamá a través del respaldo de D4G Promotions.

Sin embargo, Union Boxing ganó el derecho a promover la pelea con una oferta ganadora de $ 301,000. Según los términos de la licitación, Dalakian (20-0, 14 KOs) recibirá el 55 por ciento ($ 165,550) y Concepción el 45 por ciento ($ 135,450).

Espino aprecia el tamaño de la tarea que tiene su luchador al salir a la carretera, pero se mantiene confiado.

“Definitivamente Dalakian es un boxeador muy talentoso y la pelea se llevará a cabo en su casa, lo cual es un factor que siempre favorece al local, pero Luis Concepción ya ha superado grandes desafíos antes y ha demostrado su calidad”, dijo el venerable promotor. “Estamos muy agradecidos con D4G Promotions que intentaron llevar la pelea a Panamá pero al final su oferta fue superada por la de Union Boxing, de Ucrania.

“Sin duda será una gran pelea y estoy seguro que si Concepción se prepara a fondo, será un oponente muy difícil de vencer”.

Dalakian, quien es el No. 4 clasificado por The Ring en 112 libras, silenciosamente se ocupó de su negocio en Ucrania antes de llegar a los EE. UU. Y derrotar de manera impresionante a Brian Viloria (UD 12) por el título vacante de la AMB en febrero de 2018. hizo cuatro defensas, todas en Ucrania, contra la oposición de nivel medio. Sin embargo, esta también será la primera pelea de los campeones de 34 años en 21 meses.

