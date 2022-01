Southampton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este sábado 22 de enero en la jornada 23 de la Premier League 2021-2022, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Manchester City

Sede: St Mary’s Stadium, Britannia, Southampton, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Southampton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso, pero saben que no pueden aflojar si no quieren meterse en problemas. Después de 21 duelos suman 5 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 7 choques.

Los Santos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a los Wolves siendo superados 3-1, aunque en un duelo en el que compitieron de buena manera.

Por su parte, el Manchester City esta marcando el ritmo de la competencia perfilando un nuevo título de la mano de Pep Guardiola. Ellos suman 18 triunfos, par de empates y par de descalabros en 22 jornadas.

Los Citizens vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando, en casa, lograron doblegar al Chelsea con solitaria anotación de Kevin De Bruyne.

Tanto el Southampton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un nuevo paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a The Saints en la doceava posición con 24 puntos, mientras que los Citizens son líderes con 56 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Manchester City.

Last modified: enero 21, 2022

