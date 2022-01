Sevilla vs Celta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido con sabor mexicano tendremos este sábado 22 de enero siguiendo con la jornada 22 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y seguir luchando por el título, pero tendrán que recibir a un Celta que saldrá decidido a sumar en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Celta

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Celta en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas, pero saben que si quieren seguir en la lucha por el título no pueden fallar en casa. Después de 21 jornadas han sumado 13 victorias, 6 empates y han caído derrotados en un par de choques.

Los Nervionenses vienen de un agridulce empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Valencia en un choque donde tomaron ventaja gracias a un autogol, pero tuvieron que conformarse con el 1-1, en duelo que marcó el debut liguero de Tecatito Corona.

Por su parte, el Celta ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla y necesitan apretar el paso si sueñan con Europa. Ellos han cosechado 7 triunfos, 5 empates y 9 partidos perdidos.

Los Celestes vienen de una gran victoria en la jornada de media semana cuando, en casa, lograron doblegar 2-0 al Osasuna con goles de Hugo Mallo y Santi Mina, en duelo donde Orbelín Pineda salió por primera vez a la banca y Néstor Araujo fue titular.

Tanto el Sevilla como el Celta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Celestes en la doceava posición con 26 puntos, mientras los Nervionenses son sublíderes con 45 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Celta.

Last modified: enero 21, 2022

