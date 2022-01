Gary Russell vs Mark Magsayo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Gary Russell Jr. está listo para regresar al ring y defender su campeonato de peso pluma del WBC cuando se enfrente a Mark Magsayo en el evento principal de Showtime Championship Boxing el sábado por la noche. Es la primera pelea de Russell en casi dos años.

Hora y Canal Gary Russell vs Mark Magsayo

Sede: Borgata Hotel Casino, Atlantic City, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México y Centroamérica. 10:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Canal: ShowTime en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Gary Russell vs Mark Magsayo en VIVO

La inactividad se ha convertido en una especie de sello distintivo de la carrera de Russell. No ha peleado más de una vez en un año desde 2014 y se mantuvo fuera del ring por completo en 2021 cuando Rey Vargas sufrió una fractura en la pierna que lo obligó a salir de una pelea planificada de marzo con Russell.

Para escuchar a Russell decirlo, su horario ligero es culpa de los oponentes asustados, no de la falta de deseo de subir al ring.

“La razón por la que compito una vez al año es que no tenemos pareja de baile”, dijo Russell a ESPN. “Me veo obligado a pelear contra el próximo mejor tipo en lugar de un campeón. Definitivamente quiero ser más activo. Sé que no estoy contento con competir una vez al año… No hay preocupaciones sobre la oxidación del ring. Yo Siempre estoy en el gimnasio. No me he tomado dos meses sin entrenar desde que tenía 4 o 5 años”.

La inactividad también le ha permitido a Russell asegurar un lugar como el campeón activo de boxeo con el reinado más largo, habiendo ostentado su título desde marzo de 2015.

Si bien insiste en que la oxidación sobre el ring no es una preocupación, hubo un contratiempo para Russell el viernes cuando perdió el peso en su primer intento, tomó casi toda la hora asignada para bajar de 126 libras para finalmente pesar 125.5, evitando perder por poco su estado de “reinado más largo” en la báscula.

La atención ahora se centra en el sábado y la pelea con Magsayo, quien fue trasladado al estado obligatorio por delante de Vargas por el CMB. Magsayo es un filipino rudo, que demostró su valía en su salida más reciente, ganando una guerra de ida y vuelta con Julio Ceja en la que ambos hombres sufrieron caídas antes de que Magsayo cerrara el espectáculo con un nocaut brutal.

Magsayo no es una salida fácil, pero no está del todo al nivel de los fanáticos de los boxeadores y los medios han exigido que Russell se enfrente en esos raros momentos en los que elige subir al ring. Eso es especialmente cierto en una división competitiva de peso pluma que incluye muchos buenos nombres y luchadores de acción.

Aún así, cuando Russell está en el ring, se ve como un peleador de élite, con habilidades hábiles que le han permitido manejar fácilmente a sus retadores anuales obligatorios al título, sobre todo una victoria sobre Joseph Diaz en 2018.

Russell afirma que quiere ser más activo en el futuro y también ha pedido peleas con Gervonta Davis y Vasiliy Lomachenko, quienes derrotaron a Russell por decisión mayoritaria en un choque por el título de la OMB en junio de 2014.

Pero primero, Russell necesita manejar el negocio contra Magsayo. Luego, se verá si el peleador de 33 años persigue esos peces más grandes y un horario más activo.

Pronóstico Russell vs Magsayo

Las probabilidades aquí son un poco más cercanas de lo que esperarías para una pelea como esta, probablemente como resultado de que Russell estuvo fuera del ring desde febrero de 2020. Habilidad por habilidad, Russell es sin duda el mejor peleador. Magsayo estaba en serios problemas contra Ceja y dos peleas antes de eso superaron por decisión dividida a Rigoberto Hermosillo. Ceja y Hermosillo no están exactamente al nivel de Russell, lo cual no es una gran señal para Magsayo. Es probable que esto se desarrolle como el tipo de pelea en la que Russell puede simplemente superar y superar en el juego a Magsayo para navegar hacia otra de sus defensas anuales del título.

Pick: Gary Russell Jr por UD

