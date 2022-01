PSV vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Eredivisie 2021-22

Eredivisie

Gran partido tendremos este domingo 23 de enero en la jornada 20 de la Eredivisie 2021-2022, cuando el PSV busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en la cima, pero recibirán a un Ajax que saldrá obligado a quedarse con el botín completo del Philips Stadion.

Hora y Canal PSV vs Ajax

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

PSV vs Ajax en VIVO

El cuadro del PSV ha tenido una gran campaña demostrando que está listo para recuperar la corona. En la jornada pasada lograron doblegar 0-1 al Groningen con solitaria anotación de Mario Goetze, eso los dejó con 15 triunfos, un empate y 3 partidos perdidos.

Los Granjeros tuvieron actividad a media semana en los octavos de final de la Copa de Holanda donde pasaron más problemas de los esperados, pero lograron vencer 2-1 al Telstar con goles de Armindo Tue Na y Joey Veerman, con Erick Gutíerrez jugando los 90 minutos.

Por su parte, el Ajax se mantiene con todo luchando por la cima. En la jornada pasada vencieron 0-3 al Utrecht con doblete de Brian Brobbey, eso los dejó con 14 victorias, 3 empates y un par de descalabros.

Ajacieden no tuvo piedad a media semana en los octavos de final de la Copa de Holanda donde terminó aplastando 9-0 al Excelsior Maasluis con poker de Danilo Pereira, doblete de Mohamed Daramy y anotaciones de Nicolás Tagliafico, Youri Regeer y Kristian Hlynsson, con Edson Álvarez quedándose en la banca.

Tanto el PSV como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso rumbo al título; en la tabla general encontramos a los Granjeros como líderes con 46 puntos, mientras Ajacieden es sublíder con 45 unidades en la Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Ajax.

