[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Tigres 1-3 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Tigres dio un golpe de autoridad logrando vencer claramente 3-1 a las Chivas en la jornada 5 del Torneo Clausura 2022 en el Akron.

El partido no pudo arrancar de mejor para los Tigres ya que apenas a los 6 minutos apareció Guido Pizarro para ponerlos al frente, tras eso el duelo se mantuvo movido, Chivas buscaba reaccionar, mientras los felinos también iban al frente buscando el segundo, parecía que al descanso no había más, pero al 45 apareció André-Pierre Gignac para poner el 0-2. Para el segundo tiempo las Chivas buscaban adelantar lineas, arriesgaban, pero al 70 Sebastián Córdova sirvió a Carlos González que fusiló a Gudiño para poner el 0-3, apenas tres minutos después el Piojo Alvarado acercó a las Chivas, pero ya no hubo más.

Con esta victoria Tigres arribó a 10 puntos escalando al cuarto puesto, mientras Chivas quedó séptimo con 7 unidades. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, la UANL recibirá al Atlético San Luis y el Guadalajara visitará al León, ambos el próximo sábado. Chivas 1-3 Tigres.

Last modified: febrero 12, 2022

Etiquetas: André-Pierre Gignac