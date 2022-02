[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Chivas 2-1 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

León logró una grandísima victoria de último minuto 2-1 sobre las Chivas en la jornada 6 del Torneo Clausura 2022 en el Nou Camp.

El partido arrancó con ligero dominio de las Chivas que intentaban tomar las riendas, tenían la pelota aunque sin profundidad, pero al 18 un error de Fernando Beltrán le dejó la pelota a Víctor Dávila que no perdonó el 1-0, eso obligó al Rebaño Sagrado a apretar, el Piojo Alvarado sacó bombazo al 34, Ángel Zaldivar y Fernando Beltrán lo intentaron, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo las Chivas seguía buscando el arco rival, al 67 el Chicote Calderón sacó disparo desde fuera del área que Cota salvó, 13 minutos después otra vez apareció el Chicote pero ahora sí la mandó al fondo poniendo el 1-1, el Guadalajara tuvo buenas oportunidades de ganar, pero no aprovecharon y eso les costó caro ya que al 90+4 un centro preciso de Víctor Dávila le permitió a Osvaldo Rodríguez poner el 2-1 final.

Con esta victoria el León arribó a 8 puntos escalando al octavo puesto, mientras Chivas se estancó en 7 unidades. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, los Esmeraldas visitarán a Necaxa el sábado, un día después el Guadalajara recibirá a Puebla. León 2-1 Chivas.

