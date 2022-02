Concachampions 2022

Partido que parece de trámite tendremos este miércoles 23 de febrero siguiendo con la actividad de los partidos de ida en los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2022, cuando el New York City busque finiquitar su boleto a la siguiente ronda, pero recibirán al Santos de Guápiles que intentará dar la gran campanada en su visita al Banc of California Stadium.

Hora y Canal New York vs Santos

Sede: Banc of California Stadium, Los Ángeles, California

Hora: 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos. 5:00 pm de México y Costa Rica.

Canal: TUDN en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica.

New York vs Santos en VIVO

El cuadro del New York City tuvo mucho tiempo para preparar esta serie donde ha estado concentrado de lleno debido a que todavía no ha empezado la temporada de la MLS, una preocupación era como les afectaría la pausa sin duelos oficiales, pero demostró que en nada.

Por su parte, Santos está viviendo momentos complicados siendo último de la tabla en Costa Rica. Vienen de una goleada el pasado viernes siendo aplastados 4-1 por el Guadalupe.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el martes de la semana pasada en Costa Rica. En aquel choque el NYC FC perfiló el boleto a la siguiente ronda al quedarse con el victoria 0-2 con doblete de Valentín Castellanos, a pesar de sufrir la expulsión de Santiago Rodríguez desde los 68 minutos.

Tanto el New York como Santos de Guápiles saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo, aunque la realidad es que el NYC es amplio favorito al estar en casa y tener ventaja, sería una auténtica proeza si los Santistas logran la remontada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. New York vs Santos.

New York vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Last modified: febrero 22, 2022

Etiquetas: Canal New York vs Santos