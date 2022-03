Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Champions League 2021-2022

Partido que parecería de trámite tendremos este miércoles 30 de marzo con al vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2021-2022 Femenil, donde el Barcelona buscará cumplir con el pronóstico y avanzar ante un Real Madrid que intentará hacer un duelo digno en su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Real Madrid

Sede: Camp Nou, Barcelona, España.

Hora: 5:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en Estados Unidos. YouTube en el resto del mundo.

Barcelona vs Real Madrid en VIVO

La escuadra del Barcelona está teniendo una temporada espectacular en LaLiga donde han ganado los 25 partidos que han disputado. El pasado sábado visitaron al Madrid logrando vencerlas 1-2 con goles de Jennifer Hermoso y Alexia Putellas.

Por su parte, Real Madrid está teniendo un buen torneo en LaLiga, aunque marchan cuartos. El pasado sábado recibieron al Levante logrando superarlas con gol de Lorena Navarro al 90.

Estas dos escuadras se vieron las caras en el partido de ida el pasado martes en el Alfredo Di Stéfano de la capital española. En aquel choque Olga Carmona puso al frente a las Merengues, sin embargo las Blaugranas impusieron toda su calidad para remontar y llevarse el triunfo 1-3 con doblete de Alexia Putellas y uno más de Claudia Piña para perfilar su boleto a semifinales.

Tanto el Barcelona como Real Madrid saben de la importancia de este partido ya que ambas tienen la misión de ganar y avanzar, aunque la realidad es que las Blaugranas son amplias favoritas, sería una auténtica proeza si las Merengues y Kenti Robles logran la remontada, un empate sería buena manera de despedirse para ellas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Last modified: marzo 29, 2022

Etiquetas: Barcelona