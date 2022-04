Betis vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 3 de abril siguiendo con la jornada 30 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita mantener la velita encendida en la lucha por la Champions League, pero recibirán a un Osasuna que intentará salir con vida de su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Osasuna

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Betis vs Osasuna en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una gran campaña siendo una de las revelaciones, pero han venido a menos en las últimas jornadas y han salido de la zona de Champions. Después de 29 duelos suman 15 victorias, 5 empates y han perdido en 9 ocasiones.

Los Béticos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Celta de Vigo firmando un pobre 0-0, esto previo a la pausa por la Fecha FIFA.

Por su parte, el Osasuna ha tenido una temporada buena en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Ellos suman 10 triunfos, 8 empates y han caído en 11 duelos.

Los Rojillos, previo a la pausa por la Fecha FIFA, lograron una gran victoria 3-1 sobre el Levante con anotaciones de Ezequiel Ávila, Ante Budimir y Darko Brasanac.

Tanto el Betis como el Osasuna saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Béticos en la quinta posición con 50 puntos, mientras que los Rojillos son décimos con 38 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Osasuna.

