Atalanta vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Serie A 2021-22

Abrimos la actividad de este domingo 3 de abril en la jornada 31 de la Serie A 2021-2022, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por un boleto a la próxima Champions League, pero tendrán que recibir a un Napoli que no puede fallar en su carrera por el título, en su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Napoli

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Napoli en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una campaña con algunos altibajos y eso los tiene fuera de la zona de Champions, por lo que necesitan apretar el paso. Después de 29 duelos cosechan 14 victorias, 9 empates y han sido derrotados en 6 juegos.

La Dea viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Bolonia logrando superarlos con solitaria anotación de Moustapha Cissé.

Por su parte, el Napoli está teniendo un buen torneo que los mantiene en carrera por el título, aunque sin margen de error. Ellos suman 19 triunfos, 6 empates y han perdido en 5 choques.

La Gli Azzurri, previo a la Fecha FIFA, lograron un buen triunfo 2-1 sobre el Udinese con doblete de Victor Osimhen.

Tanto el Atalanta como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a La Dea en la quinta posición con 51 puntos, mientras que Gli Azzurri, del Chucky Lozano, es sublíder con 63 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Napoli.

