Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este miércoles 20 de abril en la jornada 33 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en zona de Champions, pero tendrán que recibir a un Granada que está desesperado por sumar en dura visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Granada

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Atlético de Madrid vs Granada en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña irregular en términos generales manteniéndose fuera de la pelea por el título, pero todavía quieren amarrar su pase a la próxima Champions League. En 32 jornadas han sumado 18 triunfos, 6 empates y han perdido en 8 choques.

Los Colchoneros vienen de una sufrida victoria el pasado domingo cuando recibieron al Espanyol en un duelo que parecía empatarían a uno, hasta que al 90+10 Yannick Carrasco les dio el triunfo desde el punto penal.

Por su parte, Granada ha tenido una temporada difícil, pero se mantienen fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. En 32 fechas han sumado apenas 6 victorias, por 11 empates y han caído en 15 enfrentamientos.

Los Nazaríes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando, en casa, fueron aplastados 1-4 por el Levante, esto en parte tras sufrir la expulsión de Germán Sánchez al 54.

Tanto el Atlético de Madrid como el Granada saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso casi definitivo rumbo a sus objetivos en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en el cuarto puesto con 60 puntos, mientras los Nazaríes están en el lugar 16 con 29 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Granada.

Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Liga Española 2021-22

Last modified: abril 19, 2022

Etiquetas: Atlético de Madrid