Mundial 2022

Un gol tempranero fue suficiente para que Costa Rica logrará vencer 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje firmando así el ansiado boleto al Mundial 2022.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Costa Rica ya que apenas a los 3 minutos Bennette sirvió a Joel Campbell que definió de primera para poner el 1-0, tras eso Nueva Zelanda adelantó lineas buscando el empate, al 11 y 13 fallaban buenas oportunidades, los minutos pasaban con mucha pelea en media cancha, al 38 parecía que Chris Wood anotaba el empate tras aprovechar un error defensivo, pero se revisó en el VAR anulando la jugada por una falta previa, los Kiwis apretaron, pero el empate no llegaba. Para el segundo tiempo Costa Rica intentaba generar presión en los primeros minutos, sin embargo poco a poco Nueva Zelanda iba retomando el control de las acciones, las cosas se complicaron para los All Whites al 68 cuando Kosta Barborouses se fue expulsado, aun así los All Whites apretaron, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Costa Rica se convirtió en el último invitado a Qatar y pasará a formar parte del Grupo E donde se medirá a España, Japón y Alemania, mientras Nueva Zelanda quedó eliminado. Costa Rica 1-0 Nueva Zelanda.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Costa Rica vs Nueva Zelanda 1-0 Repechaje Mundial 2022

Last modified: junio 14, 2022

Etiquetas: Chris Wood