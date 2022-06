[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Guatemala vs México 1(2)-1(1) Premundial Sub-20 CONCACAF 2022

Mundial Sub-20

México sufrió un durísimo fracaso al caer en penales ante una increíble Guatemala tras empatar 1-1 en 120 minutos por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la CONCACAF en Honduras.

El partido arrancó con dominio de México que era el que intentaba, tenía algunas oportunidades sin mucha claridad, los minutos pasaban, Guatemala estaba muy bien parada atrás y la sorpresa llegó al 38 cuando Arquímides Ordoñez apareció de cabeza para poner al frente a los Chapines, al 43 Lozano se quedó cerca del empate con remate al poste, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo México salió con todo, dominaba totalmente las acciones pero no eran capaces de abrir a una férrea y muy ordenada defensa Chapina, sin embargo finalmente la presión rindió frutos al 73 cuando de manera más que fortuita Pérez terminó estrellando la pelota a Esteban Lozano que puso el empate 1-1, los Tricolores mantuvieron el dominio, pero el gol del triunfo no llegaba, la gran oportunidad llegaba al 87 con un penal, sin embargo Jorge Moreno detuvo el cobro de Lozano para irnos a los tiempos extra.

El primer tiempo extra arrancó con dominio de Guatemala que sorprendió a los Tricolores generando oportunidades, pero tras 15 minutos de dominio el gol no llegó. Para el segundo tiempo México intentaba reaccionar, al 109 reventaron el poste aunque en fuera de lugar, los Tricolores fueron mejores, pero el gol nunca llegó.

Jesús Hernández abría la serie por México, pero Jorge Moreno agrandaba su figura deteniendo el cobro. Mathius Gaitán no perdonaba poniendo al frente a Guatemala. Isaías Violante venía a cobrar y otra vez Moreno detenía el cobro. Daniel Cardoza anotaba el 0-2. Leone venía a darle vida a los Tricolores pero la cobraba por un lado de manera increíble. Carlos Santos fallaba por los Chapines la primera oportunidad de ganar. Jesús Alcantar mantenía con vida al Tricolor y Elugio cumplía su parte deteniendo el cobro de Jefry Bantes, pero Jorge Moreno completaba la obra deteniendo el disparo de Bryan Gonzálz para acabar con el partido.

Así, Guatemala se quedó con el boleto a semifinales y con ello firmó su pase al Mundial Sub-20 Indonesia 2023 y el próximo viernes se medirá a la República Dominicana en las semifinales donde el ganador irá a los Juegos Olímpicos 2024, mientras que México quedó eliminado. Guatemala 1-1 México.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Guatemala vs México 1(2)-1(1) Premundial Sub-20 CONCACAF 2022

