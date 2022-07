Bruno Fernandes habló sobre Cristiano Ronaldo: “Tenemos que respetar su espacio”

Noticias

Cristiano Ronaldo sigue sin presentarse a los entrenamientos del Manchester United de cara a la pretemporada. Según varios medios, el portugués sigue firme con su decisión de salir del Old Trafford ya que quiere jugar en un equipo que dispute la Champions League.

Dentro del plantel de los ‘red devils’ no hay nadie que conozca mejor a Cristiano que Bruno Fernandes, con quien también comparte vestuario en la Selección de Portugal.

‘The Athletic’ le preguntó al volante acerca de la situación del delantero, a lo que este respondió que hay que respetar su espacio.

«Lo único que le pregunté a Cristiano cuando no apareció fue si todo estaba bien con su familia, me lo explicó y nada más. No sé lo que le dijo al club o al entrenador ni lo que pasa por su cabeza, pero tenemos que respetar su espacio».

Además, habló sobre el respeto a un club en general: «Para mí, la disciplina no es solo lo que pasa en el campo, también fuera: no llegar tarde a las reuniones, no llegar tarde a las comidas… creo que eso es muy importante y muy bueno para el equipo».

Desde que se empezaron rumores de la salida de CR7 del Manchester, el futbolista ha sido relacionado con la Roma, Chelsea, Bayern de Múnich, Sporting, Flamengo, Atlético de Madrid y un club de Arabia. ¿Qué decisión tomará?

Last modified: julio 21, 2022

Etiquetas: Bruno Fernandes