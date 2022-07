Jordi Alba habló sobre los pitidos a Piqué: “No creo que le quite el sueño”

Amistosos Noticias

Jordi Alba habló para los medios de comunicación luego de la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 1-0 en el amistoso de pretemporada en Las Vegas.

«He visto muchísima gente del Barça (en Las Vegas). Siempre que venimos a Estados Unidos notamos el cariño de toda la gente y hoy ha sido un ‘Clásico’, que era un amistoso, pero siempre es un ‘Clásico’ (…). Los ‘Clásicos’ no tienen nada de amistoso y al final es importante seguir ganando», empezó diciendo.

¿Le preocupa la competencia?: «Si viene otro jugador de lateral izquierdo, para mí perfecto. La competencia es buena. También Balde es una competencia clara».

«No hay que relajarse porque hoy en día cualquier jugador te puede pintar la cara y quitarte el puesto. Eso lo tengo claro», señaló.

Al final, el lateral habló sobre los abucheos y pitidos que recibió Gerard Piqué cuando tocaba el balón durante el partido. «Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho o sea que…», ironizó con una sonrisa. «Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Cree que le motiva mucho más que le piten que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quite el sueño», terminó.

