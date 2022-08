«No tengo idea de lo que va a pasar»: Bernardo Silva rompió el silencio

Noticias

Bernardo Silva, actual jugador del Manchester City, habló para una entrevista con el canal deportivo ‘ESPN’, y reveló cómo es su situación en su actual club y la posibilidad de fichar por el Barcelona en este mercado de pases.

«Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero«, comenzó diciendo el volante.

«Si me quedo, estaré muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa», añadió.

«El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, nos podemos ir«, explicó el portugués.

Por último dijo que no quería problemas con el City: «Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa«.

«Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos. Siempre respetaré mi relación con Manchester City, con los fans, con los empleados, con mis compañeros de equipo, así que pase lo que pase, seguro que sucederá de una manera muy respetuosa», terminó.

