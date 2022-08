Los dos posibles destinos para Mauro Icardi

Noticias

Desde hace varios meses se sabe que Mauro Icardi no tendrá minutos en el París Saint-Germain en este temporada debido a la gran cantidad de jugadores que hay en la zona de ataque en la plantilla.

El delantero argentino no tiene sitio, es por eso que deberá cerrar su salida del equipo parisino antes de que se cierre el mercado de pases y optar tal vez por ser convocado por la Selección Argentina para el Mundial de Qatar.

El fichaje de Icardi es sin duda uno de los más desastrozos del PSG en los últimos años, pues llegó por 50 millones de euros y no ha tenido un buen rendimiento. La directiva parisina espera sacar por él por lo menos 20 millones de euros.

LOS DOS POSIBLES DESTINOS PARA ICARDI:

-Manchester United: El delantero de 29 años no es primera opción en el equipo del Old Trafford. La directica ‘red devils’ tienen como principales objetivos a Joao Féliz y Matheus Cunha, y en caso de no concretarlos, irían por el argentino.

-Galatasaray: El equipo turco es el mejor posicionado para llevarse al jugador del PSG según avanzó ‘Sky Italia’, sin embargo, el club no está dispuesto a pagar la cantidad que pide el club parisino. Seguirán negociaciones.

Hay charlas y acercamientos de Manchester United y Galatasaray con PSG para el fichaje de Mauro Icardi. A donde lo llevara Wanda? pic.twitter.com/d85YgzE9pA — Dito Lemos (@DitoLemos) August 17, 2022

