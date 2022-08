La emotiva carta de despedida de Modric a Casemiro

Noticias

Este viernes se confirmó la salida de Carlos Henrique Casemiro del Real Madrid. El mediocampista brasileño llegará al Manchester United a cambio de 60 millones de euros mas diez en variables.

La noticia ha causado todo tipo de sentimientos en sus compañeros del Santiago Bernabéu, entre ellos, Luka Modric y Toni Kroos, que junto a Case, formaron, para muchos, el mejor tridende del mediocampo en la historia.

Tras su salida, Modric, le dedicó una carta de despedida al reciente fichaje de los ‘red devils’.

«Querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club… ¡Qué nervioso estabas! Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió.

¡Lo que has conseguido! También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado. Te has convertido en un líder de verdad. Lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre.

Hemos ganado mucho juntos, pero me quedo con los momentos que nadie ve. Con el trabajo del día a día en Valdebebas. Y sobre todo con las bromas, porque siempre has estado de buen humor, incluso en los momentos de tensión o cuando había fallos.

Esas risas contigo me daban tranquilidad. Igual que mirar atrás y verte, sabiendo que va a haber mucho «Njega-Njega». Has sido el mejor guardaespaldas del mundo. Te voy a echar de menos, pero te deseo lo mejor. Es lo que se merece un profesional y una persona como tú.

¡Gracias por todo y mucha suerte, amigo!»

Carta escrita por Modric, publicada por Marca.

Leyenda Case.

