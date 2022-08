Así se despidieron los jugadores del Real Madrid de Casemiro

Noticias

Este viernes se confirmó la noticia que los madridistas no esperaban leer: el Manchester United anunció un acuerdo por el fichaje de Carlos Henrique Casemiro a cambio de 60 millones de euros más diez en variables.

Casemiro se despide del Real Madrid ganandolo todo a nivel de clubes: 5 UEFA Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Tras el anuncio, sus compañeros en el equipo merengue, se despidieron del crack brasileño por medio de las redes sociales dejando emotivos mensajes.

El primero en hacerlo fue Thibaut Courtois: «Mucha suerte Bobaooo! Te echaremos de menos«, escribió el portero en una historia de Instagram.

Luka Modric lo hizo una forma sencilla, poniendo una foto junto a Kroos y Casemiro con la siguiente frase: «What a journey«.

Fede, fue uno de los que más se inspiró en su cuenta de Twitter: «Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre deposito su confianza en mi. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case. SIEMPRE«.

Por su parte, el goleador Karim Benzema también le dedicó un mensaje: «Case!!! Bravo y gracias por todo!«.

Vini con un: «El triángulo más famoso y ganador de la historia!«.

