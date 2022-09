Héctor Bellerín ya habla como nuevo jugador del Barcelona

Noticias

Héctor Bellerín se convirtió en nuevo jugador del Barcelona a última hora en el mercado de pases. Este viernes, el lateral concedió su primera entrevista a los medios oficiales del club y habló de lo que fue su traspaso.

«Son cosas que uno piensa, siente que algún día pasará. He tenido oportunidades antes, pero por una cosa o por otra no se dio«, empezó diciendo el español sobre su llegada al Camp Nou.

«Este año no me lo esperaba, pero estoy aquí de vuelta a casa. No me puedo comparar con el chico de 16 años que se marchó, estoy agradecido a todo el mundo que ha ayudado a ser la persona que soy en estos once años. Tengo mucha ambición, ganas e ilusión«, explicó.

«Estuve en una situación similar hasta el último día. Sabía lo que tocaba, pero este verano no sabía lo que ocurriría, creía que me iba a quedar en el Arsenal, pero ha sido muy diferente«, añadió.

«El Arsenal y el Barça son muy diferentes, al igual que Inglaterra y España. La experiencia de jugar en la Liga el año pasado me ayudó y tengo ganas de conocer a mis compañeros y empezar a entrenar. Todavía no he podido hablar con Xavi, pero vengo a darlo todo«, finalizó Bellerín.

