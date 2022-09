Haaland le pidió al Dibu Martínez la camiseta del arquero de Boca Juniors

Premier League 2022-2023

Este sábado se jugó el Aston Villa vs Manchester City en el estadio Villa Park que terminó 1-1 con un gol de Erling Haaland para la vista y Bailey para el cuadro local.

El compromiso dejó noticias, una de ellas fue la buena racha que atraviesa el delantero noruego. En sus primeras 6 jornadas de Premier League acumula 10 goles y una asistencia.

Hoy su víctima fue el arquero de la Selección Argentina, el Dibu Martínez, quien al termino del partido reveló que habló con el ex Borussia Dortmund y éste le habría pedido un favor.

No es un secreto el amor que siente Haaland por Boca Juniors, así por lo menos lo ha dado a mostrar por medio de sus redes sociales en varias ocasiones. Esta vez, el delantero le pidió a el Dibu que le consiguiera la camiseta del arquero de Boca, Rossi.

«Haaland me vino a buscar al vestuario con su camiseta en mano lo cual me shockeó bastante. Al entregarmela, me pide por favor que le consiga la camiseta del arquero de Boca ‘ataja-penales‘», dijo el portero del Aston Villa para Sky Sports.

😱 El Dibu Martínez contó que Erling Haaland lo visitó en el vestuario del #AstonVilla y le pidió un favor particular: la camiseta del arquero de #Boca, el que ataja penales. Sí, la casaca de Agustín Rossi. pic.twitter.com/gVFlDznUkz — PorMinutos (@por_minutos) September 3, 2022

