Deontay Wilder vs Robert Helenius EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Deontay Wilder está de vuelta al ring en Brooklyn, y antes de esa pelea, tal vez no hace falta decir que Wilder ha forjado una carrera digna del Salón de la Fama, pero este sábado 15 de octubre buscará un nuevo triunfo cuando se mida a Robert Helenius en el Barclays Center.

Hora y Canal Deontay Wilder vs Robert Helenius

Sede: Barclays Center, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9.00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Puerto Rico y Cuba. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos.

Deontay Wilder vs Robert Helenius en VIVO

Wilder tiene un porcentaje de nocaut histórico, sus defensas del título son multitudinarias y su atractivo de taquilla ha sido espectacular en la era moderna. No es necesario insistir en sus elogios, ya que hablan por sí mismos.

Sin embargo, la realidad muestra que Tyson Fury ha expuesto las muchas deficiencias de Wilder en ataque y defensa. Dos de las últimas tres peleas de «The Bronze Bomber» han sido contra el «Gypsy King», y las tres peleas contra el actual campeón lineal cantaron la misma canción. Armonizaron sobre un golpeador supremamente dotado que tiene trabajo que hacer en sus fundamentos.

Tome Fury vs Wilder 3, por ejemplo. Después de ver al incondicional británico dos veces y perder en el último enfrentamiento, los fanáticos del boxeo podrían haber esperado, o esperado en el mejor de los casos, que Wilder saldría con un ataque más variado.

CompuBox registró un abismal 8.8 por ciento de los jabs de Wilder que se conectaron con Fury, ya que conectó 9 de 102 jabs lanzados. En el extremo opuesto, Fury lanzó 117, aterrizando 36, para una conversión del 30,8 por ciento.

La buena noticia es que Wilder puede, al menos, lanzar para igualar a sus oponentes. La mala noticia es que no lanza implacablemente como debería. ¿Por qué debería hacerlo?

Porque tiene una ventaja de alcance sobre la mayoría de los oponentes a los que se enfrenta. Fuera de Fury y Dominic Breazeale, es el hombre más alto en el ring cada noche de pelea, aunque solo sea por un pequeño margen.

¿Por qué debería lanzar combinaciones más coordinadas? Porque está privado de hacerlo. Una combinación poderosa de Wilder es un henificador para diestros, seguido de uno para zurdos, y es posible que también encuentres un derechazo directo allí. Ese es su prototípico 1-2-3. Sus combinaciones son muy predecibles, mecánicas de tal forma que lo llevan a no anotar mucho en forma táctica.

Lo que trae el tema de conversación en su defensa. Hemos visto un grupo de peleas de Wilder en este punto. Sería difícil encontrar un mejor ejemplo que ponga en primer plano la cuestionabilidad de su postura y movimiento de cabeza, que su primera pelea contra Luis Ortiz.

En el primer asalto de esa pelea, Deontay salió con una postura extremadamente amplia; tan ancho que parecía que si lo golpeaban con un puñetazo lo suficientemente fuerte, se rompería en dos o caería hacia atrás.

Para el séptimo round, su postura se cerró. Se hizo más pequeño que el de Ortiz. En el mismo round, mostró señales obvias que su entrenador debería haber detectado. Ni una sola vez se resbaló, o tejió un puñetazo, ni una sola vez. Su mayor mecanismo defensivo fue retroceder saltando hacia atrás. Ortiz pudo sacar provecho de esto lanzando golpes sólidos arriba, antes de desatar un aluvión de combinaciones que lastimaron al nativo de Alabama.

Una vez herido, Wilder no movió la cabeza para evadir más daño. Una postura cerrada y la falta de movimiento de la cabeza podrían indicar dos cosas. O el peleador no está acostumbrado o no es experto en tales fundamentos; eso, o la fatiga estaba jugando un papel importante.

No olvidemos que, antes de su primera pelea de campeonato contra Bermane Stiverne (la única victoria de Wilder que llegó hasta el final), nunca había pasado del cuarto episodio. Además, en cada defensa del título previa a la primera pelea de Ortiz, solo había llegado a las rondas de campeonato una vez, contra Johann Duhaupas.

Para el contexto, Wilder tiene el quinto porcentaje más alto de nocaut en peleas por el título mundial de peso pesado de todos los tiempos, con un 69,23 por ciento. Los otros cuatro boxeadores por encima de él (Joe Louis, Rocky Marciano, Tommy Burns y Vitali Klitschko) habían superado la cuarta ronda antes de su primera oportunidad por un título mundial. Y para la pelea número 33, todos habían visto las rondas de campeonato al menos una vez.

Vimos signos evidentes de debilitamiento de Wilder en su segunda pelea contra Fury. Se atribuyó a un traje pesado que usó durante su caminata en el ring, pero en realidad, podría haber sido simplemente su falta de repeticiones en la distancia.

Lo que nos lleva a su próxima pelea contra Robert Helenius. El veterano demuestra estar a la altura del ex campeón de peso pesado del CMB, especialmente cuando se trata de tamaño. Desde 2015, el «Nordic Nightmare» de 6’7 «será solo el tercer oponente en tener la altura de Wilder o más.

Helenius tiene sus fortalezas y debilidades. Mantiene las manos sueltas, evidente en la apariencia de sus guantes a lo largo de sus peleas. Además, lanza un jab 1-2 ultrarrápido y directo a la derecha, y se siente cómodo lanzando una gran cantidad de golpes, incluido un uppercut bastante impresionante.

Su gama de golpes superó a Lamon Brewster, un ex campeón que una vez derrotó a Wladimir Klitschko. En el segundo asalto de su pelea en 2010, Helenius atrapó a Brewster con un derechazo que lo derribó en el segundo asalto.

Helenius es móvil, aunque su juego de pies parece extraño a veces. Contra peleadores más bajos como Brewster o Dillian Whyte, es experto en lanzar contragolpes. Pero también lo etiquetan mucho en el piso de arriba, algo que el campamento de Wilder debe recopilar al ver una película.

En última instancia, Wilder debería poder obtener la victoria, lo más probable es que no lo haga por nocaut. Un peleador más alto con tal explosión será un problema de enfrentamiento para Helenius, aunque aporta habilidades a la mesa ofensivamente que pueden molestar a Wilder, especialmente al principio. Él debe ser respetado.

No obstante, la estrella estadounidense ya tiene la vista puesta en Anthony Joshua. Esta es de hecho una pelea por la que los fanáticos han estado salivando durante años. Esta pelea de puesta a punto con Helenius, en un mundo perfecto, será una oportunidad para que Wilder ponga a prueba algunas habilidades en las que ha trabajado.

Se le puede comparar con un tal Giannis Antetokoumnpo en el baloncesto. Ambos comenzaron sus respectivos deportes tarde en la vida. Ambos, mientras maravillas atléticas con rasgos imparables, tenían debilidades evidentes en sus repertorios que los oponentes podían exponer fácilmente.

La diferencia es que Giannis utilizó sus temporadas bajas para mejorar, y desde entonces se ha vuelto indefendible, y ese arduo trabajo fue recompensado con un Campeonato de la NBA.

Deontay Wilder tiene la oportunidad de dar el siguiente paso, aunque tarde en su carrera. ¿Va a? El sábado nos dará claridad en el asunto.

