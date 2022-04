Tyson Fury vs Dillian Whyte EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Se espera que más de 90,000 fanáticos llenen el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, para una pelea por el título de peso completo británico entre el campeón del CMB Tyson Fury y Dillian Whyte, quien finalmente tendrá la primera oportunidad de su carrera.

‘The Gypsy King’ dice que esta será su pelea de retiro, pero Fury también dice muchas cosas por lo que no debes tomar todo lo que dice al pie de la letra. Whyte ha estado extrañamente callado durante casi todo el período previo a esta pelea, pero en el ring normalmente es uno de los peleadores más entretenidos de la división.

No hay duda de que este será un ambiente excelente en el mercado de boxeo al rojo vivo que es el Reino Unido.

Aquí está el resumen del titular.

Hora y Canal Tyson Fury vs Dillian Whyte

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido y Portugal. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Tyson Fury vs Dillian Whyte en VIVO

Fury subió de rango en el peso pesado con un par de victorias sobre Dereck Chisora y un KO a Christian Hammer, así como victorias sobre los veteranos Kevin Johnson y Vinny Maddalone. Ascendió al trono de peso pesado en 2015, cuando entró en territorio enemigo y terminó con el reinado de Wladimir Klitschko como campeón de la AMB, la FIB y la OMB. ¿Fue horrible la pelea? Sí. ¿Fury claramente ganó? Sí. Las cosas se desmoronaron para Fury después de esa victoria monumental: dio positivo por esteroides y cocaína, lucha contra la depresión, aumento de peso excesivo, todo se produjo para Fury. Fue despojado de todos sus títulos y estuvo fuera del ring durante casi tres años.

Luego llegó el 2018 y la carrera de Fury realmente cambió. Regresó a su forma de pelea y ganó un par de afinaciones sobre Sefer Seferi y Francesco Pianeta para preparar un enfrentamiento con Deontay Wilder. Sostengo que Fury debería haber obtenido el visto bueno incluso con los dos derribos sufridos contra Wilder, pero el hecho de que se levantó de la elogiada mano derecha de Deontay en ese round final fue nada menos que legendario. En lugar de una revancha inmediata, Fury firmó con Top Rank y ganó algunas afinaciones gloriosas sobre Tom Schwarz y (en una salida mucho más difícil de lo esperado) Otto Wallin, luego obtuvimos la revancha de Wilder. Fue una paliza de principio a fin y Mark Breland tiró la toalla para salvar a Wilder de más castigo. La trilogía ocurrió el año pasado (sin Breland), y Fury anotó una caída temprana, cayó dos veces él mismo y luego despachó a ‘The Bronze Bomber’ en el camino a un enfático KO en el round 11.

Whyte comenzó su carrera 16-0, preparando un gran choque doméstico entre él y Anthony Joshua, a quien Whyte derrotó en los aficionados. Dillian sacudió a Joshua temprano, pero se derrumbó lentamente y estuvo a punto de derribar las cuerdas para la primera derrota de su carrera. Tuvo una emocionante decisión dividida sobre Dereck Chisora ​​a fines de 2016, pero quizás su mayor victoria hasta la fecha fue una decisión un tanto controvertida pero dramática sobre Joseph Parker, quien derribó a Whyte en el round final después de haber sido derribado dos veces él mismo (aunque uno no debería han obtenido un KD).

Siguió la victoria de Parker con un brutal KO de Chisora ​​en su revancha, así como una decisión sobre Oscar Rivas (superando una caída en el proceso) y una decisión contra Mariusz Wach. Whyte estaba en camino a la victoria después de dos derribos de Alexander Povetkin en su enfrentamiento de verano de 2020, pero el ruso respondió con un sorprendente gancho que dejó a Whyte fuera de combate en la siguiente ronda. Tuvieron una revancha inmediata en Gibraltar en marzo del año pasado, con Whyte derrotando a un Povetkin de aspecto muy gastado en cuatro asaltos.

Predicción Fury vs Whyte

Fury es legítimamente el gran favorito contra el retador obligatorio. Tiene un jab fantástico (pregúntale a Deontay Wilder), velocidad y fluidez que no parecen coincidir con su físico. Hemos visto su poder mostrado más en los últimos dos combates de Wilder, pero también tiene un muy buen juego de pies y tiene una forma de inclinarse y empujar a sus enemigos para que soporten su peso. También hemos visto que tiene cardio durante días y no es fácil fatigarse.

Whyte es comparativamente básico en comparación con Fury, pero no es broma. Tiene un poder que vale la pena respetar y tiene una inclinación por atacar el cuerpo. Hacer de esto una pelea de perros absoluta es su mejor oportunidad de ganar. Creo que puede estar más dispuesto que la mayoría para probar el cuerpo de Fury, pero es probable que sea demasiado fácil de contrarrestar y no confío en que su cardio aguante si esta pelea tiene un ritmo decente. Fury tiene un extraño momento nervioso aquí y allá, pero por lo demás da una clase magistral y detiene a Whyte tarde. El único factor X aquí sería la mentalidad de Fury al ingresar a lo que afirma que es su pelea de retiro, y si se concentrará o no, especialmente dados sus vínculos con el exasesor Daniel Kinahan. ¡Fury ciertamente no se abrió en esa ocasión!

Predicción: Tyson Fury por TKO, Round 10

