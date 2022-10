Morelia vs Alebrijes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Liga de Expansión Apertura 2022

Liga de Expansión Apertura 2022

Seguimos con las emociones del repechaje de la Liga de Expansión Apertura 2022 este viernes 21 de octubre con un gran duelo donde el Morelia buscará aprovechar su condición de local para sumar la victoria que los meta a la liguilla, pero tendrán que recibir a los Alebrijes que saldrá decididos a llevarse el boleto en su dura visita al Morelos.

Hora y Canal Morelia vs Alebrijes

Sede: Estadio Morelos, Morelia, Michoacán

Hora: 7:00 pm de México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC Deportes, ESPN y Fox Sports

Streaming: Vix+ en EUA y México

Morelia vs Alebrijes en VIVO

El cuadro del Morelia cumplió con una temporada irregular con un cierre muy complicado que los terminó rezagando a la sexta posición con 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, pero necesitan mejorar su mejor nivel si quieren meterse a la liguilla.

Los Michoacanos vienen de un cierre de temporada complicado el jueves de la semana pasada cayendo en casa 0-1 ante los Leones Negros.

Por su parte, los Alebrijes tampoco cerraron bien la temporada perdiendo 4 de sus últimos 5 partidos, eso los dejó en la onceava posición con 4 triunfos, 8 empates y 5 descalabros.

Oaxaca tampoco tuvo un buen cierre de temporada regular el martes de la semana pasada cuando visitaron a Dorados siendo superados 2-0.

Tanto el Morelia como los Alebrijes saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita meterse a la liguilla, ambos llegan en un momento complicado, pero los Michoacanos tienen la ventaja al estar en casa, sin embargo no será nada fácil ante un Oaxaca que saldrá a «matar o morir» en esta Liga de Expansión. Al concluir el partido so esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Morelia vs Alebrijes.

