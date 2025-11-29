Irapuato vs Jaiba Brava EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga de Expansión Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El camino rumbo al título del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX está por llegar a su momento más esperado. Este sábado se juega la final de ida entre los Freseros de Irapuato y la Jaiba Brava de Tampico Madero, un duelo que promete emociones intensas desde el arranque. El escenario será el histórico Estadio Sergio León Chávez, donde la Trinca Fresera buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie.

Este enfrentamiento no solo define al primer campeón del Apertura 2025 en la categoría, sino que también enfrenta a dos proyectos que han sorprendido por su regularidad, solidez y hambre de gloria en la antesala del máximo circuito.

Antecedentes parejos entre Freseros y Jaiba Brava

La final llega marcada por el equilibrio entre ambas escuadras. En sus últimos tres enfrentamientos directos, Irapuato ha conseguido una victoria, la Jaiba Brava otra y un empate, incluyendo el cruce más reciente que terminó igualado 1-1 durante la fase regular. Ese partido, precisamente, se disputó en el mismo escenario donde ahora se jugará la ida, lo que refuerza la expectativa de un duelo cerrado y muy disputado.

Casualmente, ambos clubes son los dos equipos más recientes en incorporarse como invitados a la competencia, y desde su llegada han demostrado que no están de paso, sino para pelear por cosas grandes.

Así llega Irapuato, el regreso soñado de la Trinca

Para los Freseros, este Apertura 2025 es mucho más que un torneo: representa su regreso al fútbol profesional tras ser invitados luego de su participación como finalistas en la Liga Premier MX. Aunque no lograron el título en esa categoría, su inclusión en la Liga de Expansión ha sido un auténtico sueño hecho realidad.

Durante la temporada regular, Irapuato terminó en la cuarta posición de la tabla con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y solo tres derrotas. Anotó 23 goles y recibió 19, manteniendo una diferencia positiva que refleja su equilibrio en ambas áreas. En la Liguilla, la Trinca eliminó a Mineros en cuartos de final tras empatar 3-3 en el global, avanzando por mejor posición en la tabla. En semifinales repitió la fórmula ante el Atlético Morelia, con empate global de 1-1 que le otorgó el boleto a la gran final.

Ahora, el equipo guanajuatense buscará coronarse en su primera final desde su regreso al circuito.

Jaiba Brava, consistencia y defensa rumbo al título

Del otro lado aparece una Jaiba Brava que ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto de Tampico finalizó en la tercera posición de la clasificación con 30 puntos, siete más que Irapuato, gracias a ocho victorias, seis empates y destacando por no haber perdido durante 14 jornadas del torneo.

En la Liguilla, los tampiqueños han confirmado su gran momento. En cuartos de final eliminaron a Leones Negros con un global de 4-2, mientras que en semifinales despacharon a Tepatitlán con autoridad por marcador global de 2-0. Ese rendimiento les permite llegar a la final con dos partidos consecutivos sin recibir gol, una fortaleza defensiva que podría ser clave en esta eliminatoria.

Cabe recordar que la Jaiba Brava fue subcampeón en el Clausura 2025, por lo que ahora busca revancha y su primer gran título en la categoría.

El antecedente directo en el Estadio Sergio León Chávez

El choque más reciente entre ambos equipos se dio en la Jornada 5 del torneo regular, también en el Estadio Sergio León Chávez. Aquella vez el partido terminó empatado 1-1 con anotaciones de Juan Pucheta para los Freseros y Eduardo Pérez para la Jaiba Brava. Ese resultado refuerza la idea de una serie cerrada, donde los detalles mínimos podrían definir al campeón.

Fecha, horario y dónde ver la Final de Ida

El partido de ida de la Final del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX entre Irapuato y la Jaiba Brava se jugará este sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Sergio León Chávez. La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN.

Una final histórica para dos proyectos en ascenso

Con caminos distintos, pero con la misma ilusión, Irapuato y la Jaiba Brava llegan a esta final con argumentos sólidos para pelear por el título. Los Freseros quieren hacer historia en su regreso, mientras que los tampiqueños buscan concretar el campeonato que se les escapó en torneos recientes. La serie promete intensidad, estrategia, nervios y una afición entregada en ambos frentes.

