UFC 280 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Makhachev en Directo?

UFC

Charles Oliveira, el campeón de peso ligero de UFC sin corona, buscará mantener su lugar en la cima de la división. El peligroso Islam Makhachev está listo para demostrar que los escépticos están equivocados y mostrar por qué está listo para convertirse en campeón. Los dos se enfrentarán por el cinturón de peso ligero en UFC 280 este sábado 22 de octubre.

La pelea tendrá lugar dentro del Etihad Arena en Abu Dhabi. Construido como respuesta a la pandemia de COVID-19, el lugar ha sido apodado «Fight Island» por el UFC.

Oliveira hizo su debut profesional en 2008 y se unió a UFC en 2010. Tiene marca de 21-8 con un pelea sin competencia con la promoción. Está en una racha ganadora de 11 peleas.

«Do Bronx» venció a Michael Chandler en UFC 262 por el título de peso ligero de UFC, pero en UFC 274, perdió el peso para su pelea contra Justin Gaethje y fue despojado del cinturón. Oliveira ganó el combate por sumisión, pero no pudo ser llamado campeón.

Makhachev es un ex campeón mundial de sambo de combate que hizo su debut profesional en 2010. Hizo su debut en UFC en 2015. Makhachev ganó 10 seguidos; su última pelea fue una victoria por nocaut técnico sobre Bobby Green en febrero.

También en la cartelera habrá una pelea por el título de peso gallo entre el campeón Aljamain Sterling y el ex campeón T.J. Dillashaw.

Sterling, dos veces luchador All-America de la División III de la NCAA, hizo su debut profesional en 2011. «The Funk Master» se unió a UFC en 2014. Está en una racha de seis victorias consecutivas. Sterling venció a Petr Yan por descalificación luego de una rodilla ilegal de Yan por el título de peso gallo de UFC en 2021. En abril, ganó una revancha contra Yan para defender el cinturón.

Dillashaw hizo su debut profesional en 2010 y se unió a UFC en 2011. Dillashaw venció a Renan Barao en 2014 en «The Ultimate Fighter» por el título de peso gallo de UFC. Perdió el título ante Dominick Cruz en 2016. Después de ganar dos peleas seguidas, venció a Cody Garbrandt en 2017 para recuperar el cinturón.

En 2019, se enfrentó a Henry Cejudo por el título de peso mosca y perdió. Después de la pelea, Dillashaw fue suspendido por dar positivo por una sustancia prohibida, la eritropoyetina humana recombinante (EPO). Fue despojado del título de peso gallo.

Dillashaw volvió a la acción en 2021, venciendo a Cory Sandhagen por decisión dividida. Desde entonces se ha estado recuperando de una lesión en la rodilla.

FulBox tiene un resumen completo de UFC 280, que incluye la cartelera, horarios de inicio, probabilidades y más para Charles Oliveira vs Islam Makhachev, Aljamain Sterling contra T.J. Dillashaw, y toda la función.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 280?

Fecha: sábado 22 de octubre

Preliminares: 7 a.m PT / 10 a.m. ET en Estados Unidos. 9 a.m en México.

Cartelera principal: 11 a.m PT / 2 p.m. ET en Estados Unidos. 1 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 280

Cartelera Estelar

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev por el título de peso ligero de UFC

Aljamain Sterling (c) vs T.J. Dillashaw por el título de peso gallo de UFC

Petr Yan vs Sean O’Malley; pesos gallo

Beneil Dariush vs Mateusz Gamrot; pesos ligeros

Katlyn Chookagian vs Manon Fiorot; pesos mosca

Cartelera Preliminar

Belal Muhammad vs Sean Brady; pesos welter

Makhmud Muradov vs Caio Borralho; pesos medianos

Volkan Oezdemir vs Nikita Krylov; pesos semipesados

Abubakar Nurmagomedov vs Gadzhi Omargadzhiev; pesos welter

Armen Petrosyan vs A.J. Dobson; pesos medianos

Muhammad Mokaev vs Malcolm Gordon; pesos mosca

Karol Rosa vs Lina Lansberg; pesos gallo

Cómo ver UFC 280: Oliveira vs Makhachev

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 280 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 10:00 a.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 2 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 280 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 280 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 280 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 280 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran velada con peleas interesantes que marcarán la pauta de la UFC rumbo al 2023 donde podremos ver más acción encaminados también al evento número 300. Al concluir la cartelera les tendremos el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y los ganadores de la noche.

UFC 280 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Oliveira vs Makhachev en Directo?

Last modified: octubre 21, 2022

Etiquetas: Cartelera UFC 280