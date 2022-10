Porto vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de este martes 1 de noviembre en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Porto busque cerrar esta fase con victoria peleando por la cima, pero recibirá a un Atlético de Madrid que necesita quedarse con el botín completo en su visita al Do Dragao.

Sede: Estadio Do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 5:45 pm de Portugal y 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica (Excepto Argentina y Chile donde irá por Fox Sports) y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

El cuadro del Porto ha tenido una campaña irregular en la Primeira Liga donde marchan segundos, pero ya rezagados de la cima.El pasado sábado visitaron al Santa Clara firmando un amargo empate 1-1.

Los Dragones lo han hecho muy bien en la Champions League donde suman 3 victorias y 2 derrotas teniendo ya la clasificación en la bolsa, pero todavía luchan por el liderato. En la jornada pasada golearon 0-4 al Brujas con doblete de Mehdi Taremi.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una campaña irregular en LaLiga de España y vienen de un durísimo descalabro el pasado domingo cuando visitaron al Cádiz en un duelo donde Joao Felix anotó un doblete (85′ y 89′) para empatar 2-2, pero un gol al 90+9 los dejó con las manos vacías.

Los Colchoneros han decepcionado en esta Liga de Campeones donde suman un triunfo, 2 empates y 2 derrotas, estando ya eliminados. En la jornada pasada sellaron su eliminación al empatar 2-2 ante el Bayer Leverkusen con penal fallado de Yannick Carrasco en el último segundo.

Tanto el Porto como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar esta fase de grupos con el pie derecho, aunque peleando cosas distintas, ya que los Dragones ya están clasificados y únicamente buscan la cima del sector, mientras que los Colchoneros están eliminados, pero de no ganar podrían quedar fuera, incluso, de la Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Porto vs Atlético de Madrid.

Porto vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2022-23

