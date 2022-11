Carlo Ancelotti aclaró los rumores sobre Karim Benzema

Liga Española 2022-2023

En los últimos partidos del Real Madrid, Karim Benzema ha estado ausente y no ha entrado a las convocatorias. Muchos madridistas han empezado a dudar y se han atrevido decir que el francés se ha borrado a propósito para llegar al 100% al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, este miércoles, Carlo Ancelotti, en conferencia de rueda previa al partido ante el Cádiz, habló al respecto y explicó la situación del actual Balón de Oro.

«Creo que el primero que está decepcionado de esta situación es Karim, que va a llegar a jugar un Mundial sin los minutos que necesitaba para tener una buena condición», empezó diciendo el entrenador italiano.

«Los que dicen que se ha borrado no me lo creo, es una tontería. Ha tenido un problema, no ha sido grave, no ha parado, ha entrenado de forma individual y las sensaciones no son buenas. El primer perjudicado es Karim que acude a un Mundial como Balón de Oro con pocos minutos en las piernas», añadió Ancelotti.

Por otro lado, también habló de lo que le ha ‘molestado’ de la situación: «Lo que me ha molestado es que Karim no ha podido ayudar al equipo en estos partidos con su calidad. Lo ha intentado, pero no ha sido capaz de volver de una molestia que es pequeña cosa. Ha intentado estar disponible pero no ha podido».

Last modified: noviembre 9, 2022

Etiquetas: Benzema