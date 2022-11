Panamá vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este jueves 10 de noviembre siguiendo con los amistosos rumbo al Mundial 2022, cuando Panamá busque demostrar su crecimiento más allá de que no estarán en Qatar, pero se medirán a Arabia Saudita que buscará aprovechar al máximo este duelo en el Sheikh Zayed.

Hora y Canal Panamá vs Arabia Saudita

Sede: Estadio de Cricket Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 7:00 am de Panamá, 6:00 am de México y 9:00 am de Argentina. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Sin transmisión

Panamá vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Panamá continúa «sirviendo» de sparring para selecciones que estarán el Mundial y buscan aprovechar cada duelo con un ciclo que ya inicio para ellos de cara al 2026.

Los Canaleros todavía tendrán un duelo más amistoso el próximo viernes 18 de noviembre ante Camerún.

Por su parte, Arabia Saudita ha sido la selección que más amistosos ha disputado como preparación para el Mundial 2022 donde debutará el 22 de noviembre ante Argentina, posteriormente se medirán a Polonia y cerrarán ante México.

Los Árabes tuvieron su último amistoso el pasado domingo venciendo 1-0 a Islandia, mientras que disputarán su último duelo de preparación el próximo miércoles ante Croacia.

Tanto Panamá como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a aprovechar al máximo este partido, aunque en circunstancias distintas. La obligación y presión estará del lado de los árabes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Arabia Saudita.

