Panamá vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

Inglaterra quiere asegurar el liderato del grupo y Panamá busca despedirse con dignidad. Este sábado, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de un duelo con realidades completamente opuestas dentro de la Copa del Mundo 2026. Por un lado, los canaleros llegan eliminados y con la obligación moral de cerrar su participación dejando una mejor imagen; por el otro, los Tres Leones de Thomas Tuchel necesitan una victoria convincente para no comprometer el primer lugar de su sector.

La historia reciente entre ambas selecciones le añade todavía más morbo al partido. Panamá no olvida la goleada sufrida ante Inglaterra en Rusia 2018, y ahora tendrá enfrente a un equipo inglés que vuelve a perfilarse como candidato, con una generación repleta de talento y la presión de responder en el momento clave de la fase de grupos.

Inglaterra va por el liderato; Panamá, por el honor

La selección panameña ha dejado sensaciones mixtas en este Mundial. Si bien todavía no ha podido sumar puntos ni marcar gol, sí ha mostrado una estructura defensiva competitiva. Las derrotas por 1-0 frente a Ghana y Croacia reflejan a un equipo ordenado, disciplinado y comprometido en la marca, aunque con enormes dificultades para generar peligro real en el último tercio del campo.

Esa falta de contundencia ha sido el gran lastre del conjunto canalero. Panamá ha conseguido sostener largos tramos de partido con orden táctico, pero le ha faltado peso ofensivo para castigar a sus rivales y cambiar el rumbo de los encuentros. Ahora, ya sin posibilidades de clasificar, el reto será cerrar su aventura mundialista con una actuación que al menos les permita competir de tú a tú ante una de las selecciones más poderosas del torneo.

Enfrente estará una Inglaterra que llega como líder del grupo con cuatro puntos, luego de un debut explosivo con triunfo 4-2 sobre Croacia y un empate sin goles ante Ghana. El equipo de Thomas Tuchel ha mostrado dos caras muy distintas: una ofensiva capaz de destrozar defensas con velocidad y talento, y otra más espesa cuando el rival logra cerrarle los espacios. Por eso, este duelo luce clave para recuperar sensaciones, sumar confianza y, de paso, asegurar la cima del sector.

Así se jugará el Panamá vs Inglaterra

El guion del encuentro apunta a una posesión claramente dominada por Inglaterra. La escuadra europea buscará instalarse desde el inicio en campo rival, mover el balón con paciencia y atacar constantemente por las bandas, donde tiene una de sus principales fortalezas. La velocidad y desequilibrio de Bukayo Saka serán fundamentales para romper la resistencia panameña, mientras que Jude Bellingham y Declan Rice tratarán de controlar el ritmo desde la mitad de la cancha.

Panamá, en cambio, necesitará un partido casi perfecto en defensa para sostenerse con vida durante el mayor tiempo posible. Mucho de eso pasará por el trabajo de Adalberto Carrasquilla y del veterano Aníbal Godoy, quienes tendrán la misión de ensuciar la circulación inglesa, presionar las recepciones interiores y evitar que los mediocampistas rivales filtren balones con comodidad.

En el área, toda la atención estará puesta en Harry Kane, quien vuelve a cruzarse con Panamá después de aquella tarde memorable en 2018, cuando firmó un hat-trick. El capitán inglés sabe que este tipo de partidos pueden ser ideales para reencontrarse con el gol y tomar impulso de cara a la fase final.

Pronóstico Panamá vs Inglaterra

Sobre el papel, la diferencia de planteles es evidente. Inglaterra tiene más profundidad, más variantes ofensivas, más experiencia y un contexto competitivo mucho más favorable. Panamá, por su parte, ha mostrado carácter para competir, pero su gran deuda ha sido la generación de peligro en ataque, algo que puede pesar demasiado frente a un rival de este nivel.

Si los ingleses logran marcar pronto, el partido puede abrirse rápidamente y convertirse en un escenario muy incómodo para los centroamericanos. Si Panamá resiste durante buena parte del primer tiempo, podría mantener el duelo cerrado por más tiempo, aunque el desgaste físico también jugará un papel importante.

Nuestro pronóstico: Panamá 0-3 Inglaterra

Last modified: junio 26, 2026