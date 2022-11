Manchester City vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 12 de noviembre en la jornada 16 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar sumar una victoria que los mantenga en carrera por la cima, pero tendrán que recibir a un Brentford que intentará dar la campanada en su dura visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Brentford

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia y Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Brentford en VIVO

El cuadro del Manchester City ha cumplido con una buena temporada en la Premier League manteniéndose en carrera por la cima. En la jornada pasada lograron un milagroso triunfo 2-1 sobre el Fulham con gol de Haaland al 90+5 de penal, eso los dejó con 10 victorias, 2 empates y un solo descalabro.

Los Citizens tuvieron actividad el pasado miércoles en la Copa de la Liga donde lograron vencer 2-0 al Chelsea con goles de Riyad Mahrez y Julián Álvarez.

Por su parte, el Brentford ha tenido una temporada irregular en la Premier y una muestra clara fue el empate 2-2 ante el Nottinhgham Forest en la jornada pasada, eso los dejó con 3 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

Las Abejas también tuvieron acción a media semana en la Copa de la Liga sufriendo una durísima eliminación en casa al perder en penales ante el Gillingham que milita en la League Two.

Tanto el Manchester City como el Brentford saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en este último duelo antes del Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Citizens comos sublíderes con 32 puntos, mientras que las Abejas son onceavos con 16 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Brentford.

