Países Bajos vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este viernes 25 de noviembre en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Países Bajos busque imponer su jerarquía y demostrar que quieren ser protagonistas, pero se medirán a una Ecuador que llega motivada lista para sumar en el Internacional Jalifa.

Hora y Canal Países Bajos vs Ecuador

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Qatar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica.

Países Bajos vs Ecuador en VIVO

La selección de Países Bajos es considerada una de las grandes favoritas a pelear por las fases finales, sin embargo empezaron con un sabor agridulce que intentarán mejorar este viernes.

Holanda tuvo un buen debut en términos de resultado, ya que el pasado lunes superaron 2-0 a Senegal con goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen, sin embargo su funcionamiento no fue el esperado, incluso, para muchos, su rival fue mejor.

Por su parte, Ecuador ha ilusionado a su afición tras su gran inicio de torneo, pero saben que todavía queda un largo camino buscando hacer algo histórico y la prueba de «fuera» será este viernes.

La Tri arrancó de manera sólida la competencia, ya que en el juego inaugural no tuvieron problemas para vencer 2-0 a Qatar con doblete de Enner Valencia, en un duelo que dominaron claramente.

Tanto Países Bajos como Ecuador saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán por la victoria que les permita firmar el boleto a la fase final, los dos ganaron en su debut, pero un triunfo este viernes los pondría dentro de la fase final de la Copa del Mundo. Holanda es favorito, pero La Tri tiene todo para sumar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Países Bajos vs Ecuador.

