[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Marruecos vs España 0(3)-(0)0 Octavos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Y bueno, Marruecos se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 después empatar ante España por 0-0 y derrotarlo en la tanda de penales por 3-0. Pero no es sorpresa, los marroquíes juegan bien y de momento no han perdido su primer partido en este torneo. Ahora, se enfrentarán al ganador entre Portugal vs Suiza.

El primer tiempo estuvo bastante parejo, de hecho, no hubieron remates al arco, no se hicieron daño. El único que intentó fue Hakimi en un cobro de tiro libre que pasó por encima de la portería.

En el segundo tiempo ambas selecciones intentaron más, por parte de los españoles Álvaro Morata, Marco Asensio y Dani Olmo tuvieron las suyas, aunque éste último tuvo la última de los 90′ minutos pero el guardameta marroquí estuvo pendiente y la mandó al tiro de esquina para que el compromiso se fuera al tiempo extra.

En el 104′ Marruecos tuvo la más clara después de una corrida con el balón de Ounahi que se la terminaría poniendo en el área a Walid Cheddira pero en la definición la atajaría Unai Simón con los pies. Era un golazo.

Y al 120+3′ España tendría la última antes de irnos a los penales depsués de un centro de Ansu Fati al área que Pablo Sarabia conectó con la derecha pero la mandó desviada.

En los penales, Marruecos empezaría pateando y Sabiri (MAR) anotaría. Posteriormente, Sarabia (ESP) la mandaría al palo. Ziyech (MAR) con un remate potente al centro la metería, y Soler (ESP) lo botaría después de que Bono lo atajara. Para el tercer disparo, a Benoun (MAR) se lo atajaría Unai Simón, y Sergio Busquets (ESP) también lo botaría después de que Bono de nuevo lo atajara. Y para el cuarto cobro, Hakimi (MAR) no podría cobrarlo de mejor manera y mandaría a Marruecos a los cuartos de final del Mundial.

A classe do Hakimi para enviar Marrocos para os quartos-de-final ❤pic.twitter.com/B98oZVpjIa — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) December 6, 2022

Last modified: diciembre 6, 2022

Etiquetas: España